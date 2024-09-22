جامعة الدلتا تحصد درع التميز والدرع العام للنسخة الأولى لأسبوع شباب الجامعات

حصدت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك درع التميز والدرع العام بين جميع الجامعات التكنولوجية وذلك فى النسخة الأولى لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية.

وحصدت الجامعة المركز الأول فى العديد من الفعاليات منها الروبوت وأفضل معرض علمى، والانشاد الدينى،والشطرنج والترانيم وتنس طاولة.





وحصدت جامعة الدلتا التكنولوجية لمركز الثاني في الكرة الطائرة الشاطئية،والطالب المثالي،والطالبة المثالية والغناء الفردي.

كما حصلت الجامعة على المركز الثالث في مسابقة الشطرنج (طالبات)،والرسم ، وكرة طائرة طالبات ومسابقة الشعر، ومسابقة دورى المعلومات .

وتوجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى الادارة العامة لرعاية الطلاب لمجهوداتهم الملموسة، وإلى جميع الطلاب المشاركين فى الأنشطة والفعاليلت مؤكدًا فخره بطلاب الجامعة وبالإنجازات التى يحققونها على مستوى مختلف الفعاليات،متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز.

وأضاف "كشك" أن تحقيق الجامعة للمراكز الأولى على مستوى الفعاليات المختلفة يعكس التزام الجامعة المستمر بتحقيق التميز والتطوير ، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة تسهم فى تأهيل الطلاب على جميع المستويات،إضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية والرياضية إلى تساهم فى تطوير قدراتهم الشخصية والقيادية.

وأضاف رئيس الجامعة الاهتمام بالمشاريع الإبتكارية للطلاب ودعمها والتى تساعد على حل مشكلات المجتمع ومواجهة التحديات المستقبلية ،وتوطين الصناعة المصرية.