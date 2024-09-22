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الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير العمل يستقبل وكيل كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، وكيل كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر، لبحث سًبل التعاون في الملفات المُشتركة.

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واتفق الجانبان، على صياغة بروتوكول تعاون للإستفادة من إمكانيات "الوزارة"، في تدريب طلبة قسم الجغرافيا،على مهنة " مسّاح عام "، لتلبية إحتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد، من هذه المهنة التي تختص، بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة، و تقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.

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