الاحتلال ينسف مربعات سكنية كاملة في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

نسف الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، استشهد 6 فلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأبو الهجين جنوب دير البلح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، اليوم الأحد ، إن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثماني شهيدين من منطقة أبو حلاوة، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين، موضحة أن أربعة مواطنين استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنطقة أبو الهجين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431 شهيدا، والإصابات إلى 95,818 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مدينة طوباس، حيث تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة تبعها تعزيزات عسكرية.

الصحة اللبنانية: شهيدان و3 جرحى في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه قد استشهد اثنين وأصيب 3 آخرون في غراتين للاحتلال الصهيوني على بلدتي الماكلية والخيام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الوزارة أن الكيان الإسرائيلي شن غارة على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح، كما شن غارة أخرى على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، إلى 46، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد.

وأشارت الوزارة إلى استمرار عمليات رفع الأنقاض من المكان، لليوم الثالث، مضيفةً أنّ الأدلة الجنائية باشرت عملها لتحديد هويات الشهداء الذين عُثر على أشلائهم.