الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إعلام عبري: حزب الله وإسرائيل لا يريدان الحرب

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أفادت إذاعة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، "لا يريدان الحرب وهما في المنطقة الرمادية"،  وفقا لما أوردته وكالة" سبوتنيك". 

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن آفي إشكنازي، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف"، أن "كلًا من "حزب الله" وإسرائيل، لا يرغبان الدخول في الحرب الكاملة والشاملة بينهما، وهما في المنطقة الوسط، بالآونة الأخيرة".

ولفت إشكنازي إلى ضرورة الاستماع إلى تصريحات الطرفين، "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، بعد هجمات الـ"بيجر"، التي اجتاحت لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى صعيد آخر،  صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالقول إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا في كلمة مصورة له، أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.

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