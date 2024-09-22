استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على رفح ودير البلح

استشهد 6 فلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأبو الهجين جنوب دير البلح.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها، اليوم الأحد ، إن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثماني شهيدين من منطقة أبو حلاوة، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين، موضحة أن أربعة مواطنين استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنطقة أبو الهجين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431 شهيدا، والإصابات إلى 95,818 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مدينة طوباس، حيث تسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة تبعها تعزيزات عسكرية.

الصحة اللبنانية: شهيدان و3 جرحى في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه قد استشهد اثنين وأصيب 3 آخرون في غراتين للاحتلال الصهيوني على بلدتي الماكلية والخيام، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الوزارة أن الكيان الإسرائيلي شن غارة على بلدة المالكية أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح، كما شن غارة أخرى على بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، إلى 46، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد.

وأشارت الوزارة إلى استمرار عمليات رفع الأنقاض من المكان، لليوم الثالث، مضيفةً أنّ الأدلة الجنائية باشرت عملها لتحديد هويات الشهداء الذين عُثر على أشلائهم.

وأسفر العدوان عن ارتقاء عدد من الشهداء في حزب الله، بينهم القائدان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

يُذكر أنّ العدوان الذي شنّه الاحتلال على الضاحية جاء بعد ارتكابه مجزرةً يومي الثلاثاء والأربعاء، عبر تفجير أجهزة "البيجر" والأجهزة اللاسلكية، ما أسفر عن استشهاد 37 شخصاً، وإصابة 2931 آخرين.

ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت ‏مختلف المناطق اللبنانية وأدت إلى ارتقاء شهداء، وكذلك دعماً لغزة، استهدف حزب الله، فجر الأحد، قاعدة ومطار "رامات دافيد"، بعشرات من ‏الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2"، مرتين.

و في رد أولي على المجزرة الإلكترونية، فاستهدف مجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رافاييل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية في شمالي ‏مدينة حيفا المحتلة، بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" و"الكاتيوشا".