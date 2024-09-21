كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنود الاحتلال في كمين رفح

أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إيقاع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، في كمين مركب، شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام : تمكن مجاهدو القسام من استهداف منزلين تحصن بداخلهما عدد من جنود الاحتلال بـ 4 قذائف مضادة للأفراد والتحصينات وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور بمدينة رفح جنوب القطاع ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء

حدث أمني في رفح

وأفاد إعلام عبري، بأن حدثا أمنيا وقع قبل قليل في رفح، أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال .

وهبطت طائرات الاحتلال لانتشال القتلى والمصابين.