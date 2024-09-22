أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. واستقرار الموز

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، تباينا سعريًا، وتراوحت أسعار البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 8 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 3 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر جريب فروت من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 4 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 5 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 40 : 90 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

سجل سعر بلح رملي 8 : 14 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 6 : 12 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 8 : 16 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكانتلوب 8 : 14 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكاكا 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو عويس 40 : 45 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو زبدية 28 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو بلدي 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو فص 40 : 90 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو دبشة 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو بيض العجل 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو سنارة 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو تومي 20 : 23 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر مانجو فجر كلان 20 : 23 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 64 : 80 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 42 : 56 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 24 : 36 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ بلدي عريشي 20 : 50 جنيهًا للكيلو

سجل سعر خوخ مستورد 50 : 0 جنيهًا للكيلو

سعر كمثرى خشابي 15 : 35 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 75 جنيهًا

تراوح سعر دوم 20 جنيهًا

تراوح سعر كيوي 60 : 120 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 150 جنيهًا قفص.

سجل سعر موز مغربي 15 : 19 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 40 : 60 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 11 : 15 جنيهًا للكيلو (سباطه).