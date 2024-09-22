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الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة.. واستقرار الموز

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، تباينا سعريًا، وتراوحت أسعار البرتقال البلدي ما بين 3 إلى 8 جنيهًا للكيلو (قفص).

 

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

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أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم

 

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 3 : 8 جنيهًا للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 9 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

 

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

 

وتراوح سعر جريب فروت من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

 

وتراوح سعر ليمون بلدي من 4 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

 

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 5 جنيهات للكيلو.

 

ووصل سعر عنب كرمسن 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

 

ووصل سعر عنب رومي أحمر 20 : 35 جنيهًا للكيلو.

 

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 40 : 90 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

 

سجل سعر بلح رملي 8 : 14 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر بلح سيوي 35 : 65 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر تين برشومي 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الجوافة 6 : 12 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الرمان 8 : 16 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الكانتلوب 8 : 14 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر الكاكا 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو عويس 40 : 45 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو زبدية 28 : 30 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو بلدي 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو فص 40 : 90 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو دبشة 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو بيض العجل 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو سنارة 16 : 22 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو تومي 20 : 23 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر مانجو فجر كلان 20 : 23 جنيهًا للكيلو.

 

تراوح سعر البطيخ (1) من 64 : 80 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

 

تراوح سعر البطيخ (2) من 42 : 56 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

 

تراوح سعر البطيخ (3) من 24 : 36 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

 

سجل سعر خوخ بلدي عريشي 20 : 50 جنيهًا للكيلو

 

سجل سعر خوخ مستورد 50 : 0 جنيهًا للكيلو

 

سعر كمثرى خشابي 15 : 35 جنيهًا للكيلو

 

تراوح سعر أناناس 75 جنيهًا

 

تراوح سعر دوم 20 جنيهًا

 

تراوح سعر كيوي 60 : 120 جنيهًا كرتونة

 

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 150 جنيهًا قفص.

 

سجل سعر موز مغربي 15 : 19 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز بيكو من 18 : 22 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز مستورد 40 : 60 جنيهًا للكيلو (سباطه).

 

سجل سعر موز صعيدي 11 : 15 جنيهًا للكيلو (سباطه).

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