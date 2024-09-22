أسعار زيت الطعام بتعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة.. بكام الصويا

أسعار زيت الطعام اليوم.. سيطر الاستقرار على أسعار زيت الطعام بالقيمة الشرائية خلال تعاملات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في أسواق الجملة، وثبتت أسعار زيت الأولين واستقر سعر زيت الصويا، وثبتت اسعار بعض الأنواع الأخرى، وسجل سعر طن زيت الصويا استقرارًا مسجلًا نحو 52,000 جنيه.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام اليوم الحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الاحد

سعر زيت الصويا المكرر

شهد سعر طن زيت الصويا استقرارًا مسجلًا 52,000 جنيه

زيت الأولين

كما ثبتت القيمة الشرائية لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 53,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة الخام

واستقر سعر طن زيت الذرة الخام في قيمته الشرائية، مسجلًا 38,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

كما استقر سعر زيت الذرة المكرر، مسجلًا 55,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، لتسجل عند مستوى 54,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، سبق ونوهت بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يتخطى الـ6 أشهر، لافتة إلى استمرار توفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ الوزارة.

وأشارت إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر، مشددا على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب في الشهرية الأقل من 2700 وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.