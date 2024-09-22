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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

1645 شقة للحجز الفوري.. طرح وحدات سكنية جديدة بـ 8 مدن جديدة

وحدات سكنية جديدة
وحدات سكنية جديدة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح  ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، وذلك خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى إلى 28 أكتوبر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات من يوم الأحد 29/9/2024.

 يأتي الطرح وفقاً لآلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن المناسب للمواطنين.

وحول تفاصيل طرح الوحدات، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الطرح يشمل 255 وحدة بمدينة العاشر من رمضان بمساحات تتراوح من (63م2 : 105م2)، و137 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحات تتراوح من (55م2 : 90م2)، و878 وحدة "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 150م2)، و5 وحدات بمدينة العبور بمساحات تتراوح من (75م2 : 104م2).

وأَضاف الدكتور حسن الشوربجي، أن الطرح يشمل أيضاً 8 وحدات بمدينة الصالحية الجديدة بمساحات تتراوح من (65م2 : 161م2)، و240 وحدة "جنة" بمدينة ملوي الجديدة بمساحات تتراوح من (100م2 : 161م2)، و8 وحدات بمدينة برج العرب الجديدة بمساحات تتراوح من (79م2 : 140م2)، و114 بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

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