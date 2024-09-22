جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للصيدلي

تنظم كلية الصيدلة جامعة القاهرة، تزامنًا مع اليوم العالمي للصيدلي، احتفالية تحت شعار "الأثر المجتمعي والبيئي لمهنة الصيدلة".

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة.

وتقام فعاليات الاحتفالية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، بمدرج الدكتور إبراهيم رجب فهمي.

يشهد الاحتفال هذا العام حضور مجموعة من الخبراء في مجال الصيدلة والبيئة لتبادل المعرفة والخبرات مع الأساتذة والطلاب، والنقاش حول أهمية التوجهات البيئية في مهنة الصيدلة وكيف يمكن للصيادلة أن يسهموا في حماية البيئة.

جامعة القاهرة تسلط الضوء على دور الصيادلة

وتستهدف كلية الصيدلة في جامعة القاهرة في احتفالها باليوم العالمي للصيدلي، تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الصيادلة في المجتمع، والأثر الإيجابي لمهنتهم على صحة وسلامة الأفراد والمجتمعات، كما تهدف المحاضرات التوعوية التي ستقدم خلال اليوم، إلى إبراز الجوانب البيئية المرتبطة بممارسة مهنة الصيدلة، والتحديات التي تواجهها.

وفي ختام الاحتفالية، سيتم تكريم المساهمين في تنظيم الفعالية وتوزيع الجوائز على المشاركين في الأنشطة والمسابقات المختلفة، مما يعزز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب ويشجعهم على الابتكار والإبداع في مهنة الصيدلة.