الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غالانت: الجيش الاسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق أهدافه

وزير الدفاع الاسرائيلي
وزير الدفاع الاسرائيلي

أوضح يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي سيستمر بتحركاته حتى تحقيق جميع أهدافه،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وقام غالانت بجولة في غرف المراقبة والهجوم في سلاح الجو صباح اليوم الأحد "واستمع من قائد سلاح الجو العقيد تومر بار إلى تحضيرات القوات للدفاع والهجوم".

وأشار غالانت: "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا، نحن نشعر أننا ننفذ ذلك بشكل جيد جدا".

وأضاف "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

وتابع: "لقد جئت لأرى عن كثب أنشطة القوات الجوية والنتيجة مثيرة للإعجاب للغاية، سواء في الدفاع أو الهجوم، على جميع المستويات".

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