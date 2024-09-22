وزيرة الصناعة والنقل: سحب الأراضي غير المستغلة ولم يتعامل عليها المستثمرون

في لقائه مع مستثمري سوهاج بحضور المحافظ..

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المستثمرين بمحافظة سوهاج بحضور المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وحضر اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور ناهد يوسف وقيادات الهيئة ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة والمختصين الصناعيين بمحافظة سوهاج.

استعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة سوهاج والتي يبلغ عددها 9 مناطق صناعية بواقع 6 مناطق تتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي مناطق (غرب جرجا التي تقع على مساحة 1096 فدانا، ومنطقة غرب طهطا التي تقع على مساحة 793 فدانا، ومنطقة الكوثر التي تقع على مساحة 375 فدانا، ومنطقة الأحايوة التي تقع على مساحة 260 فدانا، ومنطقة غرب مدينتي طهطا وجهينة التي تقع على مساحة 1525 فدانا)، ومنطقتين تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهما (سوهاج الجديدة التي تقع على مساحة 500 فدان وأخميم الجديدة التي تقع على مساحة 63 فدانا) بالإضافة إلى المنطقة الاستثمارية بالمطاهير التي تقع على مساحة 52278 فدانا والتي تأتي تحت ولاية الشركة القومية للتشييد والتعمير.

كما تم استعراض تخطيط كل منطقة صناعية من المناطق الصناعية بالمحافظة و قطع الأراضي المخططة والمخصصة والشاغرة بها والأنشطة المتواجدة بالمناطق الشاغرة وموقف المرافق بكل منها، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين والتي تتعلق بعدم وجود مرافق في عدد من المناطق الصناعية وتقادم المرافق في البعض الاخر وعدم إجراء الصيانة اللازمة لها وعدم استكمال المرافق في عدد من المناطق بالإضافة إلى مشكلة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إليها.

ووجه الوزير بتشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها على أن تتولى محافظة سوهاج رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية وتوفير وسائل نقل جماعي تسهم في نقل العاملين من وإلى تلك المناطق بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراء التنسيقات اللازمة مع كل الجهات المعنية لسرعة إزالة كل المعوقات بتلك المناطق، مع تأكيد ضرورة سحب الأراضي غير المستغلة والتي لم يتقدم المخصص لهم الأرض باتخاذ أي إجراءات خاصة بها وفقاً للمدد الزمنية المحددة والإجراءات التي حددتها هيئة التنمية الصناعية.

وخلال اللقاء عرض أحد المستثمرين من شركة كوين لاند مشكلة قائمة منذ عام 2022 والتي تمثلت في وجود بعض المعوقات الطبيعية بالمنطقة والتي تعوق إدخال بعض المرافق مثل الكهرباء إلى مصنع المستثمر المتخصص في صناعة الأسمدة، حيث وجه الوزير المختصين بسرعة حل هذه المشكلة وإدخال المرافق المطلوبة بشكل فوري.

واستعرض المستثمر حافظ مصطفى ناصر مشكلة عدد من المستثمرين بالمحافظة والخاصة بترخيص عدد من ورش تصنيع الأثاث القائمة داخل مناطق سكنية، حيث أكد الوزير أنه من خلال التنسيق الفوري مع المحافظة سيتم حل المشكلة بشكل عاجل.

كما عرض أحد المستثمرين مشكلته من تعنت شركة المياه والشرب بشأن توصيل المياه داخل كرفان داخل مصنعه بجرجا على الرغم من الحصول على الموافقة من هيئة التنمية الصناعية حيث أكد الوزير أنه سيتم توجيه خطاب عاجل للسيد المهندس وزير الإسكان وسيتم حل المشكلة بشكل عاجل.

وعرض المستثمر محمد طه مشكلة مصنعه المتخصص في صناعة الأجهزة الكهربائية في المنطقة الصناعية بغرب جرجا مع هيئة المساحة حيث تم تقديم الأوراق منذ منتصف الشهر الماضي ولم يتم الرد عليه كما طالب بأن يكون هناك مركز في سوهاج تابع لهيئة التنمية الصناعية لتخليص كل الإجراءات من خلاله حيث يضطر إلى السفر إلى المقر الرئيسي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع لإنهاء الإجراءات حيث وجه الوزير مسئولي هيئة التنمية الصناعية بحل المشكلة خلال أسبوع.

وعرض أحد مستثمري منطقة الكوثر الصناعية طلبه الخاص بنقل مصنعه التابع لشركة بداية والمتخصص في تصنيع خطوط الإنتاج المختلفة إلى مدينة العاشر، إذ أكد الوزير أن التقديم على الأراضي المخصصة لإنشاء المصانع أصبح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية وأن على المستثمر أن يتقدم من خلال الطرح الجديد للحصول على قطعة الأرض الخاصة بالمصنع وخصوصًا أن كل الأراضي المطروحة للتخصيص يتم طرحها تباعاً عبر المنصة لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والحوكمة وسرعة الإجراءات بما يسهم في تطوير العملية الصناعية في مصر.