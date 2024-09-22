10 باحثين من جامعة الفيوم ضمن أفضل 2% وفقًا لقائمة جامعة ستانفورد

صرح الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة ستانفورد أطلقت قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا وضمت القائمة 10 باحثين متميزين من جامعة الفيوم، وذلك وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية Stanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists، وذلك من بين أكثر من 200 ألف عالم في مختلف التخصصات من أكثر من 150 دولة.

الباحثين من جامعة الفيوم

وأشار إلي أن الباحثين من جامعة الفيوم فى قائمة ستانفورد هم الدكتور مصطفى محمد راضي الأستاذ بقسم النبات بكلية الزراعة، والدكتور طايع علي عبد المجيد الأستاذ بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، والدكتور وائل مراد محمد صميدة الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة، والدكتور حازم على عطية الأستاذ بقسم الرياضيات والفيزيقا بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الكريم عبد الحميد الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور عادل محمد السيد الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور شعبان سعد أحمد سعد النسر الأستاذ مساعد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، والدكتور محمد صابر محمد جاد الأستاذ مساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، والدكتور عامر شعبان محمد قطب الأستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور داليا عرفة يسرى المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة أعدّها خبراء من جامعة ستانفورد، من خلال قاعدة بيانات Scopus، حيث شملت 22 تخصصًا علميًّا و 174 تخصصًا فرعيًّا للباحثين الذى نشروا على الأقل 5 أبحاث علمية، وقد اعتمد هذا التقييم على عدة بيانات مثل عدد الأبحاث، والاستشهادات citations، ومؤشر هيرش H-index ومؤشرات البحث الأخرى.