انتظام الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء العام الدراسي 2025/2024 في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 21 سبتمبر 2024.

استقبلت مدارس التكنولوجيا التطبيقية الطلاب الجدد لهذا العام في 78 مدرسة في 22 محافظة في تخصصات تخدم مهن المستقبل ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمراقبة والإنذار والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات واللوجستيات وميكاترونيات والبتروكيماويات والحفاظ على التراث وصناعة الحلى والمجوهرات وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية.

وتقدم للالتحاق في مدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام اكثر من 39 الف طالب وطالبة ، وتم إجراء اختبارات ومقابلات لهم لاختيار ما يقرب من 8 ألاف طالب وطالبة.

وتحرص الوزارة على عقد شراكات وبرتوكولات مع هيئات ومؤسسات تعليمية دولية لاعتماد الخريجين وفق المعايير الدولية لكى يصبح خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مؤهلين لسوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.

ويتم تطوير المناهج بها وفق منهجية الجدارات واحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الصناعين وشركاء التنمية والهيئات الدولية المتخصصة لربط الخرجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل وفق معايير دولية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبق المـعاييـر الـدوليـة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، كما انها تقوم عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني القطاع الخاص مع وجود شريك دولي ؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، ويـحـصـل خـريـج هذه المـدارس على شهادة التـكـنولوجـيـا التطبيقية ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى شهادة في الجدارات التخصصية.

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الى: تطبيق المعاييـر الدولية في التدريس الحديث، والتقييم، والمناهج التعليمية، وتوفـير بـيـئـة تعليميـة متميـزة للطـالـب والمـعلـم بالـمـدرسـة او مواقع التدريب العملي، وإعداد خـريـجيـن مـؤهـلـيـن لـلـعـمـل بـالسـوق المحلى، والدولي، وإنـشـاء التـخصـصات التـقنـية الـحـديـثـة المـتواكبـة مع السـوق العالمي، واختيار أفضـل مـعـلمين والعمل على توفير التدريبات اللازمة لهم وفق أحدث النظم والمعاييـر الدولية.