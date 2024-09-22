الجيش الأوكراني يخسر نحو ١٧٩٠ جنديا آخر ٢٤ ساعة.. تفاصيل

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الأوكراني خسر نحو 1790 جنديا بين قتيل وجريح في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال آخر 24 ساعة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

ألحقت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محوري ليبتسي وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف خسائر بالعدو تبلغ 160 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، كما صدت 5 هجمات مضادة، فيما خسرت القوات الأوكرانية نحو 420 جنديا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" في دونيتسك على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وبلغت خسائر العدو نحو 560 عسكريا

واصلت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة العدو خسائر تقدر بنحو 445 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة وضربت تشكيلات معادية في وزابوروجيه، كما صدت 3 هجمات مضادة، وفقد الجيش الأوكراني نحو 145 عسكريا

استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات عسكرية معادية في مقاطعة خيرسون، حيث تجاوزت خسائر العدو 60 جنديا

تدمير محطة رادار 36D6 لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة، وإصابة منشآت الطاقة التي تؤمن عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وورش لإنتاج الطائرات بدون طيار، إضافة إلى تجمعات قوات ومعدات عسكرية للعدو في 141 منطقة

إسقاط 6 قنابل موجهة Hammer فرنسية الصنع، و6 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تعديلهما لضرب أهداف أرضية، و106 طائرات مسيرة.