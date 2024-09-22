سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي، اليوم الأحد.. شهد سعر الريال السعودي خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارًا، وحقق سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري استقرارًا مسجلاً نحو 12.9114 جنيه للشراء، و12.9481 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي اليوم الأحد بمنتصف التعاملات مع بداية اول يوم عمل في القطاع المصرفي، وجاءت اسعاره في البنوك على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.9114 جنيه للشراء، و12.9481 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء، و 12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 12.85 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

سعر الريال السعودي في مصرف ابو ظبي نحو 12.93 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية نحو 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 12.85 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 12.89 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع.