مدير تعليم دشنا يتابع انتظام سير الدراسة في عدد من المدارس

تفقد طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية شمالي قنا، اليوم الأحد عدداً من مدارس الإدارة، بحضور إسماعيل خلف الله مدير التعليم الإعدادي وعبد الحميد عبده مدير المتابعة وأحمد حلمى مدير التعليم الثانوى ومينا مهني مدير العلاقات العامة والاعلام ومحمد جمال بالعلاقات العامة.

وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد طارق نور الدين مدرسة فاو بحرى الإعدادية وحضر الطابور المدرسي وأشاد بالاستعداد د للعام الدراسي ، كما تفقد مدرسة السمطا بحرى الابتدائية والاعدادية ورصد عدد من السلبيات، ووجه بالانتهاء منها اثناء تواجده بالمدارس.

كما شدد على الانتهاء من قوائم الفصول والمكتبة، و حجرات الأنشطة، والمعامل والحاسب الآلي، وكذا الجداول والسجلات المدرسية، والاهتمام بالنظافة للمباني المدرسية والفناء ودورات المياه ، ووجه بالاهتمام بالنظافة والحضور في المواعيد الرسمية، وتهذيب الأشجار .

وفي ذات السياق وجه طارق نور الدين ، الشكر على الجهود المبذولة من أجل رفعة العملية التعليمية بمركز دشنا . واختتم مدير عام الإدارة، جولته بتفقد مدرسة الحسين للتعليم الأساسي بعزلة الألفي ، حيث تفقد الفصول الدراسية و حجرات العملي والمكتبة والأنشطة، ودورات المياه، وفناء المدرسة.

و أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عن انضمام 19 مدرسة إلى منظومة المدارس التي تستوعب طلاب محافظة قنا بعد إتمام أعمال الإنشاء والتجديد و التوسعة والإحلال لها بتكلفة 144 مليون جنيه تقريبا ، بالإضافة إلى اكتمال أعمال الصيانة لعدد 27 مدرسة أخرى تمت بها أعمال الصيانة البسيطة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التنسيق مع المهندس احمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا تحت قيادة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قد أسفر عن توفير كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإجمالي 2175 مدرسة على مستوى المحافظة جرى تجهيزها لاستقبال 872334 طالب في مختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والفني في بداية العام الدراسي الجديد .

وأضاف السيد أن أعمال المتابعة لمرافق المدارس و إجراءات الأمن والسلامة تتم بشكل دوري من قبل إدارات المدارس وكذا متابعة الإدارة والمديرية للحفاظ على ما تم صيانته و إصلاح ما يتلف من الاستخدام حفاظاً على سلامة التلاميذ .