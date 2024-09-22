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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

رئيس مجلس الدولة.. العدالة الناجزة هدفنا الأول

المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا اجتماعها، اليوم الأحد، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا.

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وحضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025 ، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.


ورحب رئيس مجلس الدولة في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.

وحرص على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.


وأكد رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلي العدالة القضائية الناجزة وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.


وفي ختام كلمته أكد على حرصه الدائم على توفير كافة السُبل التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة، وتحقيق مصلحة المتقاضين وترسيخ شعورهم بالعدالة الناجزة.

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