نقل شادر نجع حمادي لموقعه الجديد

بتكلفة 41 مليون جنية وعلى مساحة 4 أفدنة

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور، اليوم، بنقل تجار الخضروات والفواكه إلي السوق الجديد بحاجر الجبل التابعة لقروي هو، خلف بنزينة الوطنية بمدخل مدينة نجع حمادي الصحراوي الشرقي .

وذلك في ظل حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين، ومنع العشوائية بالشوارع الرئيسية وكذا الجانبية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة.

وأوضح أنور أنه جرى نقل الشادر إلي مقره الجديد وذلك تسيراً لحركة المرور وتوفير بيئة حضارية وادمية للمواطنين وكذلك تجار الخضروات والفواكه، فضلاً عن تخفيف ضغط سيارات النقل الثقيل داخل المدينة، كما أن الوحدة المحلية في تواصل مستمر لإتمام عملية النقل وإزالة كافة الاشغالات بالمقر القديم وكذا متابعة وتنفيذ طلبات التجار بالمقر الجديد وفقاً لما ينص عليه القانون.

مشيراً إلى أن الشادر الجديد تبلغ مساحته 4 أفدنة مقسم إلى 61 قطعة، مساحة القطعة تبلغ 280 متر مكعب بها مكتب إدارة وحمام مجهزة بكامل المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما يوجد بالشادر مسجد وكافتيريا ومبنى إدارة، تخطت تكلفة إنشاؤه 41 مليون جنيه تقريباً، كما أنه يجري توفير وسائل مواصلات للمواطنين لمقر الشادر الجديد.

نائب محافظ قنا يتفقد قوافل مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام بقوص

تفقد ‏الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الحكومية المتكاملة المقدمه للمواطنين بمقر إقامتهم، رافقه ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ قنا، العيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات وزارة التموين، و الخدمات الحكومية المتكاملة.

فيما نظمت مديرية القوى العاملة بالتعاون مع الإدارة الصحية بقوص ندوة توعويه استهدفت ١٥ سيدة من ربات البيوت للتعريف بمفاهيم السلامه والصحة المهنية وكيفية التعامل مع مخاطر الحريق، كما تم تسجيل عدد ٤٥ مواطن من راغبى العمل بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم، فضلا عن تسجيل عدد من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على دورات تدريبية في مجالات (تطريز - حياكه - تكيف وتبريد - مساحة - طاقة شمسية).

ومن جانبه التقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي قرية حاجر خزام خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.

وقال "عمر"، أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.