أوضح أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة سياسة المعلومات بمجلس الاتحاد الروسي، أن الافتقار إلى الذكاء لدى النخبة السياسية الحاكمة البريطانية قد يجرها إلى حرب مع روسيا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



واعتبر بوشكوف أن الأشخاص الذين يصلون إلى المناصب القيادية في بريطانيا هم غير أكفاء وغير مؤهلين.

وكتب بوشكوف على "تلجرام": "إنهم يحاولون التعويض عن هذه النواقص بالتصريحات الصاخبة والنداءات التي تجذب انتباه الصحافة. ​​والصحافة البريطانية نفسها، التي تعيش فقط على الفضائح ولم تعد قادرة على التفكير الرصين، تتدهور أيضا أمام أعيننا.

وأضاف، "فقدان الذكاء هذا والقدرة على التحليل هو الخطر الرئيسي على بريطانيا. لأن الافتقار إلى الذكاء لدى الطبقة السياسية البريطانية الحالية هو الذي يمكن أن يجر البلاد إلى حرب مع روسيا".

ولفت، بوشكوف إلى أن الطبقة السياسية البريطانية لم تحب روسيا قط. وكونها تحب نفسها فقط، فهي لم ولا تحبذ الدول الأخرى، وبشكل خاص روسيا، على الرغم من أن بريطانيا كانت مرتين في القرن العشرين جزءا من نفس التحالف العسكري مع بلادنا، وفي المرتين ضد ألمانيا.

وذكر، أنه في القرن الـ21، وبدءا من طوني بلير المارق وعديم المبادئ، دخلت الطبقة السياسية البريطانية مرحلة الانحطاط

وشدد بوشكوف على أن هذا النوع من الانحطاط يصاحبه انخفاض حاد في مستوى التعليم والخبرة، والأهم من ذلك، الذكاء.