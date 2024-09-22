مدرب بايرن ميونخ يتغنى بنجمه الجديد بعد إكتساح بريمن

أشاد البلجليكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني بالمستوى الذي يقدمه الفرنسي الدولي مايكل اوليسي المنضم للبافاري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضي.

ويقدم اللاعب الفرنسي الواعد مستويات مميزة منذ غنطلاق الموسم مع بايرن ميونخ في بطولتي الدوري الألماني ودوري ابطال أوروبا.

وقال كومباني: مايكل اوليسي موهبة خاصة جداً، أمر مميز أن يكون لدي بايرن ميونخ العديد من اللاعبين الجيدين".

وأضاف: “ مايكل يقدم اداءً جيداً، إنطلاقته مع بايرن ميونخ لا يمكن أن تكون أفضل من ذلك ”.

وأتم فينسنت كومباني: “ عليه مواصل اللعب بهذه الطريقة، لم ينتابني أي شعور بانه لاعب يشعر بالكثير من الضغط ”.

وسجل مايكل اوليسي هدفين في إنتصار بايرن ميونخ أمس السبت على مضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة.