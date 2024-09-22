حافظ أسوان: يشيد بانتظام أبنائهم بنسبة 100 % من أول يومى دراسى

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إنتظام العملية التعليمية بمجمع مدارس أبو الريش بحرى للتعليم الأساسى، والذى يضم 1074 طالب وطالبة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية داخل 31 فصل دراسى .

جاء ذلك مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2025 ، وانتظام الطلاب والطالبات بنسبة حضور وصلت إلى 100 %، ورافقه المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية والتعليمية، حرص المحافظ على تناول كوب المياه من الحنفيات داخل مجمع المدارس للتأكد على سلامتها وجودتها، مشيداً بحرص أولياء الأمور على انتظام أبنائهم من اليوم الأول للدراسة، علاوة على المستوى الراقى والنموذجى داخل المجمع المدرسي، ومستوى النظافة المتميز به.

وقام الدكتور إسماعيل كمال بتوزيع الشنط المدرسية، على أبنائه الطلاب فى لفتة طيبة لإضفاء أجواء الفرحة والبهجة فى نفوسهم وتشجيعهم للتحصيل الدراسى، موجهاً بتكثيف الجهود، وتنفيذ أعمال النظافة العامة بشكل يومى داخل وخارج المدارس التى يصل عددها إلى 1519 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ، وتضم 409 ألف و 947 طالب وطالبة فى 10 ألاف و 600 فصل دراسي.

وكلف محافظ أسوان بأهمية توفير وتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لجذب الطلاب، وتحفيزهم للانتظام على مدار العام الدراسى، وخاصة فى ظل إرتباط ذلك بأعمال السنة وفقاً للإجراءات الأخيرة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، مشدداً إلى ضرورة تكثيف التوعية لأبنائنا الطلاب بأسلوب التعامل مع مختلف الأمراض، وكيفية الوقاية منها، والإجراءات الصحية السليمة التى يجب اتباعها فى حالة التعرض للإصابة بأى مرض للحد من تداعيات، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .