"عمل الأقصر" تشارك في ندوة حول كيفية مواجهة التلوث الكيميائي والإشعاعي

شاركت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، فى فعاليات ندوة للتوعية حول كيفية مواجهة التلوث الكيميائي والإشعاعي ، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر ، والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر.

وأيضًا مشاركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ومسئولى الأزمات والكوارث وغرف العمليات بالمراكز والمدن ، ومديري مديريات العمل والصحة والرعاية الصحية والزراعة والري والموارد المائية ومديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والطب البيطري والتموين والشباب والرياضة وشركة المياه والصرف الصحي ، وشركة الكهرباء ، وهيئة والإسعاف والحماية المدنية ، والحملة الميكانيكية ، ومصانع البوتاجاز ، و السكر ، والصناعات التكاملية ، ومدير إدارة البيئة ، وموظفي الديوان العام للمحافظة ، والعاملين بالجهات الحكومية ، ضمن جهود المديرية في القيام بدورها الخاص بالمشاركة المجتمعية مع الجهات التنفيذية التابعة للمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم والحفاظ على المنشآت وتعظيم الإنتاج وتشجيع الإستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، إن تلك الجهود تأتي تنفيذياً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة يجرى فيها الحفاظ على عناصر الإنتاج ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مدير المديرية، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وإدارات السلامة بالمديريات تساهم في هذا الدور الحيوي وذلك بشرح خطط الطوارئ والإخلاء والمخاطر الفيزيائية والكيميائية في بيئة العمل.

كما قام العميد ناصر قرشى من قيادة قوات الدفاع الشعبي بإلقاء محاضرة تناول فيها عرضا تاريخيا حول استخدام الغازات الحربية و الكيميائية ، وكذا طرق و إجراءات المواجهة عن طريق فرض موقف تلوث كيميائي داخل منشأة مدنية ، وكيفية تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيال الموقف.