وزارة العمل تنظم ندوة تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمجال الطبي في دمياط

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والإدارة الصحية الإبراهيمية القبلية بكفر سعد ، بمشاركة 15 عامل وعاملة.

وناقشت الندوة مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، والمخاطر البيولوجية بالمجال الطبي وكيفية مواجهتها ، وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر بيئة العمل.

يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة مع بداية العام الدراسى الجديد ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط ، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه قامت بإلقاء الندوة الكيميائية شيرين فاروق حول أهمية ومفهوم السلامة والصحة المهنية ، والمخاطر البيولوجية فى هذا المجال ، بحضور ممثلين من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومديرية الصحة.