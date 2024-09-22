حضر الطلاب وغاب المعلم.. إعتصام أولياء الأمور داخل مدرسة بالمنوفية|فيديو

سيطرت حالة من الاستياء الشديد لدى أولياء أمور الطلاب والطالبات بأول أيام العام الدراسي الجديد خاصةً طلاب مدرسة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعة إلى الإدارة التعليمية بمركز السادات محافظة المنوفية بعد هدم المدرسة منذ عامين بناءاً على قرار تعليم المنوفية وبناء مدرسه حديثة توائم التعليم الحديث ولكن لا يحدث حتي الآن.

هدم المدرسة قبل عامين بوعد بناء مدرسة جديدة

كانت قررت مديرية التربية بمحافظة المنوفية قبل بدء العام الدراسي الجديد منذ عامين بأيام معدودة هدم مدرسة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعة الى الإدارة التعليمية بمركز السادات محافظة المنوفية وتسببت هدم المدرسة الابتدائية الوحيدة في تلك المنطقة المنعزلة في أزمة حقيقية وجعل التلاميذ يواجهون مصيرا مجهولا على أبواب العام الدراسي الجديد بحسب ما ذكرت أولياء الأمور.

أكد أولياء الأمور، أن حياة أبنائهم تتعرض للخطر حيث أن المدارس التي نقل قيد التلاميذ اليها توجد على الطريق السريع من الجانبين بالإضافة إلى سكة حديد خاصة بالقطار دون مزلقان أو عامل مزلقان مما تسبب على مدار العام الدراسي الماضي بوفاة 5 طلاب جراء حوادث الطريق أثناء عبور الطريق وقت الذهاب الي المدرسة.

وكان قد قرر تعليم المنوفية نقل جميع الطلاب المقيدين بالمدرسة الي مدارس بعيدة حيث أن ذلك المكان منعزل تماماً واقرب مدارس لهم هي مدارس مدينة السادات ومدارس مركز كفر داوود مما يمثل خطر علي الطلاب حيث أنها تبعد عن المكان الخاص بالتلاميذ "بمسافة 8كيلوا "حيث أنهم جميعهم طلاب المرحلة الابتدائية.

«قرار أولياء الأمور بفتح المدرسة»

وعلي جانب آخر قرر الأهالي وأولياء الأمور لطلاب مدرسة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعة لمركز السادات محافظة المنوفية الذهاب إلى المدرسة في صباح اليوم الأحد بأول أيام الدراسة رغم عدم ملائمتها نهائياً للعمل،حيث لا يوجد بها مدرسين أو عاملين.

مطالب أولياء أمور طلاب مدرسة نجع المساعيد

وطالب أولياء الأمور المسؤولين في محافظة المنوفية ووزارة التربية والتعليم بسرعة بناء مدرسة في منطقة نجع المساعيد بجوار كمين العجيزي القديم التابعةالي ا لادارة التعليميه بمركز السادات بالمنوفية حفاظاً على سلامة أبنائهم وحرصاً علي إستكمال مشوارهم التعليمي.