وزارة العمل تتابع برامج التدريب المجانية لتأهيل الفتايات بقرى ومراكز القليوبية

تابعت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، فعاليات البرنامج التدريبي المجانى على مهن "التفصيل والحياكة" لعدد 22 متدربة ، بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027.

وتناول البرنامج خلال الأسبوع الأول المحاور التالية : التعرف على السلامة المهنية لقسم التفصيل والحياكة ، والتدريب على أخذ سرعات على الماكينة لضم الخيط ، والتدريب على أخذ المقاسات الشخصية ، ضمن عدد من الدورات التدريبية المجانية على مهن يحتاجها سوق العمل ، تقدم لشباب المحافظة من الجنسين بهدف تنمية مهاراتهم وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز محافظة القليوبية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الدورات تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية ، أن البرنامج أيضاً تناول خلال الأسبوع الثاني منه المحاور التالية : اختيار الأقمشة الخفيفة والمتوسطة والسميكة ، والتدريب على رسم وشرح الباترون الخلفي والأمامي للجونلة ، والتدريب على تشريح وتعشيق الباترون على القماش ، كما يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.