الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة العمل تتابع برامج التدريب المجانية لتأهيل الفتايات بقرى ومراكز القليوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

تابعت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، فعاليات البرنامج التدريبي المجانى على مهن "التفصيل والحياكة" لعدد 22 متدربة ، بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027.

وتناول البرنامج خلال الأسبوع الأول المحاور التالية : التعرف على السلامة المهنية لقسم التفصيل والحياكة ، والتدريب على أخذ سرعات على الماكينة لضم الخيط ، والتدريب على أخذ المقاسات الشخصية ، ضمن عدد من الدورات التدريبية المجانية على مهن يحتاجها سوق العمل ، تقدم لشباب المحافظة من الجنسين بهدف تنمية مهاراتهم وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز محافظة القليوبية ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الدورات تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية ، أن البرنامج أيضاً تناول خلال الأسبوع الثاني منه المحاور التالية : اختيار الأقمشة الخفيفة والمتوسطة والسميكة ، والتدريب على رسم وشرح الباترون الخلفي والأمامي للجونلة ، والتدريب على تشريح وتعشيق الباترون على القماش ، كما يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.

الجريدة الورقية