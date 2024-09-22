الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الكرملين: بوتين ناقش مع نظيره التركماني تطوير العلاقات

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره التركماني

ذكر المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ في حديث عبر الهاتف اليوم، نظيره التركماني سردار بيردي محمدوف، بعيد ميلاده،  وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم". 

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وأفاد المكتب الصحفي، أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال، التطوير اللاحق لعلاقات الشراكة الثنائية والاستعدادات لمؤتمرات القمة المقبلة. 

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "خلال المحادثة الهاتفية، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بمناسبة عيد ميلاده، وتم تأكيد الالتزام المتبادل بمواصلة التعزيز الشامل للشراكة الاستراتيجية الروسية - التركمانية. وخلال الاتصال تم التطرق إلى موضوع التحضير للفعاليات الدولية الكبرى المقبلة في روسيا وتركمانستان في أكتوبر - قمة رابطة الدول المستقلة في موسكو وقمة بريكس في قازان، بالإضافة إلى منتدى عشق آباد المخصص للذكرى الـ 300 للشاعر والفيلسوف المتميز ماغتيمجولي فراغي".

وفي وقت سابق، بعث بوتين برقية تهنئة إلى رئيس تركمانستان الذي يحتفل في 22 سبتمبر بعيد ميلاده الـ 43.

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