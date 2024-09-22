برشلونة يعلن قائمته لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك قائمة الفريق الذي يواجه منافسه فياريال في مباراة مرتقبة اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد لاعب الوسط بيدري في القائمة بعد الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة برشلونة وموناكو مساء الخميس الماضي بدوري أبطال اوروبا.

وتضم قائمة الفريق الكتالوني كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن - إيناكي بينيا - أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجز - أندرياس كوينكا.

خط الوسط: بيدري - بابلو توري - مارك كاسادو - جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - باو فيكتور - رافينها - توني فرنانديز - أنسو فاتي.