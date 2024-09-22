رابط مباشر الآن.. احصل على نتيجة تنسيق قبول الأزهر 2024

نتيجة تنسيق قبول كليات الأزهر 2024، يترقب طلاب الثانوية الأزهرية الدورين الأول والثاني منذ عدة أيام نتيجة التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للشعبتين.

وسيتم الإعلان عن النتيجة المرتقبة خلال دقائق منذ الآن حيث سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم، في مقر مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

رابط مباشر الآن.. للحصول على نتيجة تنسيق كليات الأزهر 2024-2025

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة التنسيق فور اعتمادها من خلال هذا الرابط.

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق قبول كليات ومعاهد الثانوية الأزهرية 2024

رابط نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2024 علمي وأدبي

ومن المقرر إتاحة نتيجة التنسيق فور اعتمادها، عبر رابط نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر 2024 علمي وأدبي في جميع المحافظات، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024

يمكن للطلبة والطالبات الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2024 باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمة تنسيق الثانوية الأزهرية.

- تحديد الشعبة الدراسية علمي - أدبي.

- إدخال بيانات الطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر على الشاشة الكلية التي تم اختيارها للطالب.

- يمكنك طبع بطاقة الترشيح للكلية الخاصة بك.