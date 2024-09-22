البحوث الإسلامية يعقد الندوة الشهرية لمجلة الأزهر حول عَضْل المرأة وأثره على الأسرة

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء المقبل، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: (عَضْل المرأة وأثره على الأسْرة والمجتمع)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلاميَّة بالمجمع في مركز الأزهر للمؤتمرات، كلٌّ من: فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الدِّيار المصرية ورئيس تحرير مجلة الأزهر، والدكتور عبَّاس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة أ.د. إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأ.د. فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وأ.د. أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ويدير الندوة: الإعلامي حسن الشاذلي.



وقال الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر: إنَّ موضوع هذه الندوة يأتي انطلاقًا من الدَّور الثَّقافي والتَّوعوي للمجلَّة، وحِرصًا منها على تناول القضايا المجتمعيَّة والفِكريَّة والثقافيَّة المعاصرة، وفي ضوء اهتمام فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقضايا المرأة.

تسليط الضوء على قضيَّة (عَضْل المرأة) وأبعادها المختلفة:

أوضح الدكتور خليل، أنَّ هذه الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضيَّة (عَضْل المرأة) وأبعادها المختلفة، ورَفْع الوعي بأهميَّة حقوق المرأة في الإسلام، وتقديم حلول واقعيَّة لهذه المشكلة، وتعزيز الحوار المجتمعي حولها، موجِّهًا الدعوةَ إلى العلماء والباحثين والطلَّاب وجميع المهتمِّين بقضايا المرأة، ووسائل الإعلام، لحضور هذه الندوة والمشاركة في النِّقاش.



من جانبه، أشار الأستاذ محمد فتحي، المدير العام لمجلة الأزهر، إلى أنَّ الندوة الشهرية للمجلَّة سوف تناقش عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (عَضْل المرأة في الزَّواج)، و(تقييد حقوق المرأة في الطَّلاق)، و(حِرمان المرأة مِن حقِّها في الميراث)، و(حقوق المرأة في الإسلام)، و(عَضْل المرأة في التَّربية).

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصُّصات الشرعيَّة والأدبيَّة والثقافيَّة والقانونيَّة وغيرها؛ لمناقشة أهمِّ قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصُّدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.