روما تشهد يومًا من الاحتجاجات والمواجهات الرياضية.. مسيرات داعمة لفلسطين

شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت سلسلة من الاحتجاجات والمناسبات، مما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية وتغييرات في مسارات حركة المرور.

وبحسب ما أوردته "RaiNews"، تركزت الاحتجاجات حول دعم القضية الفلسطينية ومناصرة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء متوترة قبل مباراة نادي روما ضد أودينيزي يوم الأحد المقبل.

مسيرات لدعم فلسطين وذوي الاحتياجات الخاصة في تمام الساعة 15:00، انطلقت أولى المظاهرات من ساحة فيتوريو إيمانويل الثاني بتنظيم من حركة الطلاب الفلسطينيين في إيطاليا، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن المسيرة مرت بشوارع رئيسية مثل فيا برينشيبي أوجينيو وفيا دي سانتا بيبيانا، لتصل إلى محطتها الأخيرة في ساحة تيبورتينو حوالي الساعة 19:00.

وقد أشار المسؤولون إلى أن المرور سيشهد تعطيلات مؤقتة على امتداد مسار المظاهرة.

وفي سياق متصل، نظمت مظاهرة أخرى بين الساعة 16:30 و18:30 في ساحة سانتي أبستولي، للفت الانتباه إلى قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. المشاركون في هذه المسيرة مروا بشوارع مثل بيازا فينيسيا وفيا ديل كورسو، مما أدى إلى تحويلات مرورية وتغييرات في مسارات الحافلات.

مباراة روما وأودينيزي وتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية مع اقتراب موعد المباراة بين روما وأودينيزي يوم الأحد، التي ستقام في الساعة 18:00 في استاد الأولمبيكو ضمن الدوري الإيطالي، تشير التقارير إلى تصاعد توتر المشجعين بعد إقالة المدرب دانيل دي روسي. بعض مشجعي نادي روما أعربوا عن نيتهم الاحتجاج على هذه الإقالة من خلال رفع لافتات أو تأخير دخولهم إلى الملعب حتى بداية المباراة.

احتفالات بذكرى "خرق بورتا بيا" والمزيد من الفعاليات بالتزامن مع هذه الاحتجاجات، شهدت روما اليوم احتفالات بالذكرى الـ154 لخرق بورتا بيا، حيث وضعت السلطات إكليلاً من الزهور في نصب الشهداء في كورسو ديتاليا. وقد أغلقت الطرق بين فيا أوغوستو فالينزياني وساحة بورتا بيا خلال المراسم، مع تغيير مسارات بعض الحافلات العامة.

كما تضمن اليوم فعاليات أخرى مثل سباق الدراجات "Scatenati in bici"، الذي انطلق من لارغو كورادو ريتشي عند الساعة 14:30 وانتهى في ساحة الكابيتول بحلول الساعة 17:00. الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن أنشطة "الأسبوع الأوروبي للتنقل".

أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يشهد فعاليتين رياضيتين أخريين، الأولى سباق "BiciRoma" بين الساعة 9:30 و11:45، والثانية احتفال "Appia Day" في نسخته التاسعة.