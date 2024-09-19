إنطلاق مهرجان الثقافة الفلسطينية في نسخته الخامسة في روما.. صور



شهدت العاصمة الإيطالية روما أمس السبت 18 سبتمبر إنطلاق فاعليات مهرجان الثقافة الفلسطينية الخامس والذي تنظمه الجالية الفلسطينية في إيطاليا وسفارة دولة فلسطين في إيطاليا سنويا.

وتأتي تلك الفاعلية بهدف تعريف المجتمع الغربي بالثقافة الفلسطينية و جذورها التاريخية والتأكيد علي الهوية الثقافية الفلسطينية والتصدي لمحاولات الكيان الصهيوني محو تلك الهوية وسرقة التراث الثقافي الفلسطيني .



ويأتي المهرجان في نسخته الخامسة هذا العام في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من ممارسات وحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب العام والتي تحولت إلي حرب إبادة جماعية في محاولة من العدو الصهيوني للقضاء علي الوجود الفلسطيني فكان إنطلاق المهرجان أحد أسلحة الرد للتأكيد علي الوجود الفلسطيني و حق الفلسطينيين في الوجود علي أرضهم .



ومنذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر من العام الماضي كانت إيطاليا في دائرة الضوء لاسيما الحراك الشعبي من قبل المجتمع الإيطالي الرافض لما يمارسه الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني مدافعا عن الحق الفلسطيني دائما .



شهد إفتتاح فاعلية المهرجان في يومه الأول حضور كبيرا من قبل المجتمع الإيطالي و الجاليات العربية في روما ورجال الثقافة و الفن والإبداع العرب و الإيطاليين و عدد من الشخصيات الفلسطينية و العربية من خارج إيطاليا و علي رأسهم الدكتور مراد السوداني أمين عام إتحاد الكتاب الفلسطينيين والدكتور فيصل عرنكي رئيس دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية و ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين والدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية وأستاذ الصحافة في جامعة القدس، علاوة علي الدكتور عودة عمارنة المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في إيطاليا .



كما شهد إفتتاح المهرجان حضورا مميزا للسفيرة " عبير عودة " سفير دولة فلسطين في إيطاليا، كما شارك في فاعليات إفتتاح المهرجان من أبناء الجالية المصرية في روما " إكرامي هاشم "، منسق الإتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج في روما .



افتتح المهرجان الدكتور " يوسف سلمان " رئيس الجالية الفلسطينية في إيطاليا، بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين و الداعمين للمهرجان موجها الشكر للشعب الإيطالي على مساندته ووقوفه بجانب الحق الفلسطيني موجها التحية لبلدية روما علي احتضانها للمهرجان.

كما أكد في كلمته على أهمية التعريف بالثقافة و التراث الفلسطيني الضارب في جذور التاريخ ولاسيما للمجتمع الإيطالي المتذوق دائما للفن و الإبداع مستنكرا ما يمارسه الكيان الصهيوني من إعتداءات وحشية و ممارسات بربرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في ظل صمت تام من قبل حكومات العالم ثم طلب " سلمان " من الحضور الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين .



وتلا كلمة " سلمان " عزف للنشيدين الوطني الفلسطيني و الإيطالي تلاهما مداخلات وكلمات لعدد من الكتاب و المدونين الإيطاليين وعدد من الباحثين في الشؤون الفلسطينية .



رقصة الدبكة



و كانت أحد الفرق الفلكلورية من أبناء الجالية الفلسطينية في اليونان قد شاركت بعرض الرقصة الفلسطينية الشهيرة والمعبرة عن التراث الشعبي الفلسطيني " الدبكة " وسط تفاعل الحضور ومشاركتهم الرقصة مع أعضاء الفرقة الفلسطينية .



وكانت جدران قاعة المهرجان قد تزينت بصور الفنانين والمبدعين الفلسطينيين والمناضلين عير سنوات النضال الفلسطيني كمثال الشاعر الراحل محمود درويش و رسام الكاريكاتير ناجي العلي والصحفية الشهيدة شرين أبو عاقلة و الشهيد ياسر عرفات و غيرهم .



لقاءات خاصة



و في لقاء خاص مع السفيرة " عبير عودة "، سفير دولة فلسطين في إيطاليا، أكدت علي أهمية دورية إقامة المهرجان من أجل سماع الصوت الفلسطيني ولفت نظر العالم للوجود الفلسطيني وحول رؤيتها لمحاولات العدو الصهيوني لمحو الهوية الفلسطينية.

وقالت “ عودة “: ” لن يستطيع العدو بلوغ ذلك الهدف طالما يوجد فلسطيني واحد علي الارض” .

وفي لقاء خاص أيضا مع الدكتور " يوسف سلمان " وحول الهدف من المهرجان أكد سلمان أن الهدف هو خلق نوع من التقارب بين الشعوب مؤكدا علي إيمانه بأهمية نشر الثقافة الفلسطينية في المجتمع الإيطالي والتي من شأنها تعميق تضامن الشعب الإيطالي مع القضية الفلسطينية العادلة ولاسيما أن الثقافة هي معيار تقدم الشعوب والوسيلة الأفضل لخلق تقارب و تضامن بين الشعوب مؤكدا علي محاولات العدو المستمرة من أجل طمس الثقافة الفلسطينية والتي تعدت إلي حد محاولته إنكار الوجود الفلسطيني ولعل المهرجان والمبادرات المختلفة من شأنها الرد والتصدي لتلك المحاولات لاسيما داخل المجتمعات الأوروبية والتي تؤمن وتقنع عن طريق مخاطبتها ثقافيا .



هذا وأكد الجميع على النجاح الكبير للمهرجان في يومه الأول في إيصال الرسائل إلي المجتمع الإيطالي .

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