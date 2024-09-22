بتكلفة 7 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر الدير الإعدادية بالشرقية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة كفر الدير الإعدادية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بقرية التلين، والمُقامة على مساحة 1364 م2 وتتكون من 4 طوابق وتضم 12 فصلاً دراسياً بتكلفة مالية 6 مليون و669 ألف جنيه.

يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة الافتتاحات للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن الشرقية بإجمالي 55 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة إجمالية 4 مليار و300 مليون جنيه لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية، واستمع لشرح من معلمي اللغة العربية والإنجليزية والعلوم، وأدار حواراً مع الطلاب والطالبات للتعرف على مدى إستفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم، مطالباً بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس، وعدم تأجيل استذكار دروس اليوم إلى الغد، ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بهم في المجتمع.

وجه المحافظ إدارة المدرسة بالمتابعة المستمرة لأعضاء هيئة التدريس، وتقييم أدائهم داخل الفصول المدرسية للوقوف على مدى إستيعاب الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم، مؤكداً ضرورة تفعيل المنصات الإلكترونية والإستفادة منها في شرح المنهج المدرسي لضمان وصول المعلومة للطالب بشكل سليم .

وخلال الإفتتاح، أوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح 20 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليون و600 ألف جنيه، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها وإبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة.

قدم أهالي القرية لمحافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرا لزيارته للقرية ومشاركته فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة، والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز منيا القمح.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وأهالي القرية.