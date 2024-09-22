رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور اعتمادها خلال دقائق

نتيجة تنسيق الأزهر 2024.. تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يترقب الطلبة نتيجة تنسيق الأزهر 2024، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال دقائق منذ الأن، ويتساءل الطلاب عن رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور اعتمادها خلال ساعات قليلة:

سيتم انطلاق مؤتمر صحفي، بعد قليل، يعقده الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، لإعلان قبول بالكليات للعام الدراسى 2024-2025، وذلك بمقر مجلس الجامعة.

خطوات الحصول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024

طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور الإعلان عنها اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنــــــــا.

2-ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

4-الضغط على عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024.

تنسيق الأزهر 2024

وكان انتهى الإثنين الماضى تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ.



وكان بدأ العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس 12 من سبتمبر 2024م، قبل ان يصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، علي بدء العمل بمكتب تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الازهرية للعام (2023م) بداية من يوم قبل الاثتين الماضي ولمدة أسبوع.

وبعث مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة لأبنائه الطلاب الذين قدموا تظلمات في نتائج بعض المواد إلى قطاع المعاهد الأزهرية بأن أي طالب سوف يحصل على درجات في أي مادة سوف يتم إضافتها إلى مجموعه الكلي، ومن ثم يتم تنسيق الطالب وفقًا لزيادة الدرجات التي يحصل عليها.