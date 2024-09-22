الأمن يضبط شخص يصنع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من القبض على أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، حال قيامه بتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات عُثر بحوزته على الأجهزة والأدوات التي تستخدم في عملية تصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر علب معدة للتغليف وعدد من الأقراص والمواد الخام والمكملات الغذائية مجهولة المصدر ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وسيارة لنقل وتخزين تلك الأدوية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة ‏الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ‏لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية ‏والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط ‏العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 ‏سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.‏

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس ‏الأعلى للآثار.‏

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع ‏عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة ‏السلاح المضبوط. ‏

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر ‏الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 ‏مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية ‏‏(لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة ‏الشكل من الحجر الجيري).‏

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، ‏وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. ‏

إخفاء القطع الأثرية

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع ‏علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم ‏المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص ‏بحيازته وإحرازه.‏

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية ‏أو المهنية.