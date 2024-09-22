مأوى  لـ"ماريا".. مناشدة عاجلة لرئيس الوزراء

أعيش بمفردى بعد زواج أبنائى، وبعد خروجى للمعاش أصبحت أعيش في الشارع، وكلما سكنت في شقة ينتهى العقد، ويتم طردى للشارع مرة أخرى.

توجهت إلى وزارة الإسكان فنصحونى بالتوجه إلى وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية، فأكدوا لى عدم أحقيتى لأن معاشى ٣٩٠٠ جنيه، وهذا المعاش أصبح لا يساوى شيئًا، في ظل هذا الغلاء، وتوجهت إلى عدد من الجهات ولكن دون جدوى؛ لذلك أناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساعدتى فى الحصول على أى مأوى يرحمنى من هذا العذاب.



ماريا عبدالملاك حنا

رقم قومى ٢٦٠٠٢١٣١٤٠١٨٤٢

٠١٠٩٨٩٩٩٩٠٠