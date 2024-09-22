الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من عدة مدن فلسطينية

اعتقالات
اعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، الليلة الماضية وحتّى صباح اليوم الأحد (10) مواطنين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية" وفا".

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وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: قلقيلية، وبيت لحم، وطولكرم، ورام الله، والخليل، وطوباس.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

وأوضح أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

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