محافظ القليوبية يتابع الجانب البيئي والحضاري بمحيط المدارس ببنها

أكد المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، على الاهتمام بالجانب البيئي والمظهر الحضارى لمدينة بنها بشكل مستمر وخاصة في محيط المدارس بالمدينة لتهيئة المناخ وتوفير بيئة نظيفة للطلاب، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، برفع كافة التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس على مدار اليوم، وزراعة الأشجار ببقية المناطق التى تصلح بجوار المدارس، حيث تم زراعة وتشجير منطقة مجمع المدارس بعزبة السوق، ورفع كافة التراكمات بمحيط المدارس، ويتواصل العمل على مدار اليوم بكافة مناطق المدينة.

من جانب آخر حرص المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، على حضور طابور الصباح وتحية العَلَمْ في أول يوم دراسي للعام الجديد، وذلك بحضور ايمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وذلك خلال جولة ميدانية للاطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد، وتضمنت الجولة ثلاث مدارس.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية وضمن جولات المحافظ المُتتالية لمتابعة الاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024-2025، والتأكيد على تضافر كافة الجهود التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمِن لأبنائنا الطلاب، لضمان سير العملية التعليمية بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد بمختلف المراحل التعليمية.

وحرص محافظ القليوبية، على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها، وخلال كلمته في الإذاعة المدرسية، قدَّم التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، والمَولد النبوي الشريف وقرب حلول ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

زراعة الأشجار بمحيط مدارس القليوبية

وطالب محافظ القليوبية، التلاميذ بالإجتهاد والإهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، مُشيراً إلى أن النظام الجديد للتعليم يعتمد على الإنتظام بالمدرسة والحضور، لما يتضمنه من تقييم عن طريق درجات للحضور ودرجات أخرى للسلوك والإنتظام، وكذلك الأنشطة المُتعددة التي ستؤدي إلي تعزيز الثقة بالنفس، وتُنمي المهارات في شتى المجالات، موجهاً بالاهتمام بغرس حُب الوطن للتلاميذ في وقت مبكر بهدف العمل على إعداد جيل قادر على أن يضع نصب عينه مصلحة الوطن، مُطالباً المعلمين بنشر التوعية بين الطلاب والتحدث عن أهمية زراعة الأشجار خطورة التغيرات المناخية وتشجيع الطلاب على زراعة الأشجار، وحب الوطن والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة بصفة عامة والمحافظة بصفة خاصة.