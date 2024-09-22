بالشكولاتة والاعلام مدارس المنوفية تستقبل طلابها في العام الدراسي الجديد| صور

استقبل معلمو مدرسة سارة سعد التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية ، طلابهم بالشكولاتة والأعلام الجديدة، في جو من البهجة خلال أول يوم دراسي.

وفي مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بالمنوفية استقبلت طلابها بالشكولاتة والاعلام، واستعدت المدرسة بالأعلام الكبيرة التي غطت المبنى، وعلق المعلمون البلالين في أرجاء المكان، ابتهاجا واحتفالا ببداية العام الدراسي الجديد، واستقبل مدير المدرسة ووكيل المدرسة، التلاميذ بالشكولاتة، وحرص معلم التربة الرياضية بالمدرسة على اصطحاب الطلاب مع زملائه إلى أرض الطابور.

أجواء السعادة على وجوه طلاب مدرسة سارة سعد بالمنوفية



وسادت أجواء من البهجة والسرور على وجوه طلاب الصفوف الأولى وأولياء أمورهم، في اللحظات الأولى لليوم الأول من الدراسة وقدم الأهالي الشكر لإدارة المدرسة الحكومية على حسن الاستقبال وتشجيع الطلاب في اليوم الأول على حب المدرسة.

وكان قد تفقد مساء أمس محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدرستي الشهيد المقدم أحمدعبدالباسط داود التجارية، ومدرسة المؤسسة بنون، التابعتان لإدارة الباجور التعليمية، للوقوف علي مدى انتظام الدراسة بهم.

وأكد الفولي أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد، من صيانة المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية، والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية، وتم متابعة التجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وظهور المدارس في أجمل صوره لاستقبال طلابها.