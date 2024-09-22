مسجد المغربي يقيم احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن احتفالا بالمولد النبوي الشريف

شهدت منطقة وسط القاهرة احتفالية كبيرة بالمولد النبوي الشريف وحفل تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم السنوية .. والتي أقامها مسجد المغربي بوسط القاهرة احتفالا بهذه المناسبة العطرة ..

وصرح الشيخ محمد ربيع أحمد إمام وخطيب مسجد المغربي شارع عدلي بوسط القاهرة - التابع للإدارة العامة لاوقاف غرب القاهرة - والمشرف على إعداد وتنفيذ المسابقة: بأنه تم تكريم أكثر من ١٠٠ متسابق في حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة ، في خمسة مستويات :

أقل من ربع القرآن ..

وربع القرآن ..

ونصف القرآن ..

وثلثي القرآن ..

وفي القرآن الكريم كاملا ..

وقد شهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور لمشاهدة وتحفيز الفائزين ..

حضر الحفل قيادات العمل الدعوي بالقاهرة .. على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور :عراقي فتح الله مسلم مدير عام أوقاف غرب القاهرة ، وفضيلة الدكتور على سليمان كبير مفتشي الادارة ، ولفيف من علماء وزارة الأوقاف وقيادات العمل الاجتماعي .وجمع كبير من الأهالي ورموز العنل الخيري .