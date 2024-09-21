الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زاخاروفا: روسيا لن تشارك في قمم السلام

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

صرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا لن تشارك في "قمم السلام" بصيغتها المطروحة بشأن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية، وفقًا لـ"سبوتنيك".

txt

أوكرانيا: روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية حيوية قبل الشتاء

txt

روسيا والصين تطلقان تدريبات بحرية مشتركة في فلاديفوستوك


وجاء في تعليق زاخاروفا على الموقع الإلكتروني للوزارة: "لن يشارك ممثلو روسيا في أي اجتماعات في إطار "عملية بورغننستوك" (في سويسرا) ولا ينوون المشاركة، وهذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتسوية".
وأشارت زاخاروفا إلى أن ما "يسمى بالقمة الثانية تسعى إلى نفس الهدف - الدفع بـ "صيغة زيلينسكي" غير القابلة للتطبيق على الإطلاق كأساس غير بديل لحل الصراع، والحصول على دعمها من الأغلبية العالمية، تقديم إنذار نهائي لروسيا بالاستسلام، وبالتالي نحن لا نشارك في مثل هذه القمم".
ووفقا لزاخاروفا، فإن موسكو لا تتخلى عن التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة، وهي مستعدة لمناقشة مقترحات جادة حقا تأخذ في الاعتبار الوضع "على الأرض"، والحقائق الجيوسياسية الناشئة والمبادرة المقابلة التي صاغها الرئيس فلاديمير بوتين في 14 من يونيو/ حزيران الفائت.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، يوم 11 يوليو الماضي، أن روسيا لن تشارك في القمة الجديدة المزمع عقدها حول الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن موسكو لا تقبل ما وصفه بـ"الإنذارات".

مواد متعلقة

أوكرانيا: روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية حيوية قبل الشتاء

روسيا والصين تطلقان تدريبات بحرية مشتركة في فلاديفوستوك

سفير روسيا في أستراليا يرد على اتهامات التجسس ضد مواطنين روسيين

خسائر فادحة.. روسيا تتصدى للجيش الأوكراني في مقاطعات عدة

روسيا: إحباط محاولة تفجير سيارة رئيس مؤسسة دفاعية في سفيردلوفسك
الجريدة الورقية