الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الصحة الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية

شهداء
شهداء

استنكر وزير الصحة ماجد أبو رمضان استهداف قوات الاحتلال لكوادر وزارة الصحة، حيث استشهد خمسة كوادر وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال صباح اليوم جنوب قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

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وأضاف وزير الصحة في بيان له، مساء اليوم السبت، إن هذا الاستهداف المتعمد يُضاف لسلسلة الإجرام والعنف التي يمارسها الاحتلال بحق كوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاتها، وأيضاً مراكز العلاج وسيارات الإسعاف.

وقال: إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية التي تحرم استهداف كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني.

وبين أبو رمضان أن فلسطين فقدت أكثر من 990 كادراً صحياً منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بينهم أطباء وأخصائيون وممرضون وموظفو مهن طبية مساندة وإداريون ومسعفون، كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 300 كادر، ودمرت العديد من المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة، وأدى قصف الاحتلال أيضاً إلى توقف 130 سيارة إسعاف عن العمل، إضافة لمئات الانتهاكات بحق المنظومة الصحية كاملةً في الضفة الغربية.

وجددت وزارة الصحة مناشداتها للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية، وأرسلت بشكل عاجل رسائلَ للصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، مطالبة بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال مختلف أشكال الدعم الصحي، والسماح بخروج مئات المرضى والجرحى الذين يعانون من حالات صحية حرجة.

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