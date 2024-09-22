الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

استمرارا لجرائمه الوحشية المتواصلة،  أصيب شاب في القدم، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت إصابة بالرصاص الحي في القدم في منطقة واد الحمص، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد استنكر وزير الصحة ماجد أبو رمضان استهداف قوات الاحتلال لكوادر وزارة الصحة، حيث استشهد خمسة كوادر وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال صباح اليوم جنوب قطاع غزة.

وأضاف وزير الصحة في بيان له، مساء اليوم السبت، إن هذا الاستهداف المتعمد يُضاف لسلسلة الإجرام والعنف التي يمارسها الاحتلال بحق كوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاتها، وأيضاً مراكز العلاج وسيارات الإسعاف.

وقال: إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية التي تحرم استهداف كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني.

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