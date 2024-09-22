الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة تعقد اجتماعها بالعبور الجديدة

ترأس المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنميه وتطوير المدن ، والدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس الهيئه لقطاع الشؤون العقاريه والتجارية، اجتماع الوحدة المركزيه لسياسات التعامل مع الاراضي المضافة لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافه من جهات الولايه السابقه الى ولايه المدن الجديدة، والتي عقدت بالعبور الجديدة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين و في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزه عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .



حضر الاجتماع المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و المهندس أحمد على مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية و التجارية و المهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، و الدكتور احمد عمارة وعدد من قيادات الهيئة .

كما حضر رؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة ، و الشروق ،و سفنكس الجديدة ،و الشيخ زايد ،و 6 أكتوبر يجرى و 6 أكتوبر الجديدة ،و بور سعيد الجديدة ،وغرب بور سعيد ،و العلمين الجديدة ،و دمياط الجديدة .

في بداية الاجتماع القى نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن الكلمة الافتتاحية للاجتماع و التي تحدث فيها عن اهميه ملف التقنين وضرورة سرعه الانجاز في الملف ودراسة جميع المعوقات والمشاكل القانونية والفنية والعقارية التي تواجه الملف ودور الوحدة في ازاله المعوقات التي تواجه ملف التقنين .

و وجه المهندس امين غنيم ، إلى ضروره وضع خطط زمنيه لسرعه انهاء ملف التقنين في المدن والمتباعه بكل دقه وحزم.

من جانبه ، عرض الدكتور أحمد اسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، نسب الإنجاز المحققة بدراسة الطلبات و المستهدف استكمالها .

كما تم عرض أعمال المرافق المنتهية و الجاري تنفيذها لهذه المناطق من مشروعات (مياه – صرف – طرق)، أيضا استعرض جبر، أهم المعوقات وناقش بعض المشاكل القانونية والفنية، وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات مع الالتزام بالضوابط الخاصة لإنجازها وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف، بجانب الحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وحقوق صغار الملاك .

وفي ذات السياق تقدم رؤساء أجهزة المدن بعروض توضح التحديات و الصعوبات و المقترحات وتداولوا المناقشات لإيجاد حلول تنفيذ لتعليمات القياده السياسية لإنجاز هذا الملف .

وقد تم مناقشه جدول اعمال اجتماع الوحده لمناقشه جميع المقترحات التي تواجه عدد من المشاكل القانونيه والعقاريه اثناء دراسه ملفات وطلبات التقنين ومنها التنسيق مع وزاره الزراعه لاستكمال جميع الملفات قطع الاراضي المتبقيه في جمعيه الامل سابقا والتنسيق مع وزاره الزراعه في انهاء عدد من المشاكل في منطقه القادسيه سابقا وومناقشه عدد من الطلبات والمقترحات في عده مدن بناء على طلب عدد من المواطنين والجمعيات والشركات المخصص لها من جهات الولايه السابقه.

وأنهت الوحدة المركزية للسياسات اجتماعها بوضع توصيات تكثيف العمل مع تقديم برنامج زمني يتوافق مع كم الطلبات المقدمة مع مراجعة الوحدة أسبوعيا تلك البرامج، تذليل إي عقبات للشركات المنفذة للمرافق وحل جميع المعوقات وتكثيف العمالة للانتهاء من تلك المشروعات في الأوقات المحددة لها