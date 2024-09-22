أبو الدهب: الأهلي لن يجد منافسًا في إفريقيا وسيتوج بالسوبر الإفريقي

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، بأداء لاعبي القلعة الحمراء أمام جورماهيا الكيني مساء أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وقال أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

الأهلي قدم مباراة مميزة أمام جورماهيا الكيني، وفرض سيطرته مبكرًا واستحق الفوز، وأتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مباراة الزمالك القادمة في كأس السوبر الإفريقي بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء جورماهيا.

وتابع: كفة الأهلي أرجح للفوز بمباراة القمة المقبلة وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، نظرًا لتراجع مستوى الزمالك في الآونة الأخيرة و بالأخص في مباراة الشرطة الكيني، والأحمر لن يجد منافسًا في إفريقيا الموسم المقبل.