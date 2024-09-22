الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حسام عاشور: علاقتي بجماهير الأهلي رائعة وهذا سبب أزمتي مع الإدارة

حسام عاشور
حسام عاشور

تحدث حسام عاشور نجم منتخب مصر و النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل أزمته الشهيرة مع القلعة الحمراء قبل رحيله.

وقال حسام عاشور في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "أعشق النادي الأهلي هو أكثر من بيتي، وقضيت أوقات في المعسكرات أكثر من التي قضتها مع أسرتي".

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وتابع: "علاقتي بجماهير الأهلي رائعة جدا، وأزمتي مع الفريق كانت سوء تفاهم فقط ليس ألا، وليس لدي أي مشكلة مع أحد حاليا".

وأتم: "مستعد لخدمة النادي الأهلي في أي وقت بالطبع إذا كان في حاجة لي، ولا أسعى لأي شئ ولكني في أي وقت سيطلبني النادي سأكون متواجد على الفور".

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