عمر الساعي: سعيد بالتواجد مع الأهلي وأرغب في إسعاد الجماهير

أكد عمر الساعي سعادته بالتواجد مع الأهلي في أول بطوله له مع المارد الأحمر بعد الانتقال اليه قادما من الإسماعيلي.

وتابع الساعى في حديثه عقب الفوز على جور ماهيا في دوري أبطال إفريقيا والاحتفال بالتتويج بلقب الدوري قائلا: رغبتي الحقيقية هي إدخال الفرحة والسعادة على جماهير الأهلي خلال مسيرتي مع الفريق.

وشهدت احتفالية النادي الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه لقطة غريبة حيث تحطم درع الدوري الجديد، وذلك خلال احتفال لاعبي الأهلي باللقب.