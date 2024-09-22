اليوم.. محاكمة 14 متهمًا بالإتجار في المخدرات

تنظر محكمة جنايات أول أكتوبر، اليوم، محاكمة تشكيل عصابي مكون من 14 شخصًا، متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أكتوبر.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 7511 لسنة 2019 جنايات أول اكتوبر، أن المتهمون من الأول إلى الثانى عشر، اشتركوا فى عصابة ألفها المتهمان الأول والسابع، وكان من أغراضها الاتجار فى المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية، حيث تبين أنهم حازوا وأحرزوا ونقلو بقصد الاتجار مخدر " ميثأمفيتامين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا مستغلين الحصانة المقررة للمتهم السابع طبقا للقانون فى تسهيل ارتكابها.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمون من الأول إلى السادس، حازوا بقصد الاتجار مخدر "5f-mdmb-pica " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا بقصد الاتجار مادتين من المواد المخدرة التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة " البسيدوافدرين – والإفدرين" فى غير الأحوال المصر بها قانونا، كما حازوا سلاحين ناريين مششخنين "مسدسين" بغر ترخيص، كما حاز المتهم السابع بقصد التعاطى جواهر مخدرة " الأمفيتامين، الحشيش، الميثأمفيتامين" فى غير الأحوال المصر بها، كما أحرز المتهم الثامن سلاح نارى "مسدس" غير مرخص، كما حاز المتهم الثالث عشر بقصد الاتجار مخدر " الميثأفيتامين" فى غير الأحوال المصر بها، كما حاز المتهم الرابع عشر بصفته موظفا عموميا فى مصلحة الاحوال المدنية، ارتكب تزوير ا فى محرر رسمى وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة رقم قومي، حال تحرير المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت مراجعة ما دون بذلك المحرر من بيانات واسم " و. م. ع" معتمدا صحتها على خلاف الحقيقة.