بالأسماء.. حركة تنقلات موسعة بأحياء الإسكندرية

أصدر الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، امس السبت حركة تنقلات داخلية موسّعة طالت العديد من القيادات التنفيذية ما بين رؤساء ومديرو إدارات، شملت عددا من إدارات المحافظة والأحياء، وطالت الحركة عددا من القيادات

وتضمنت الحركة ندب إيمان شرف من مدير عام العلاقات العامة والإعلام للمحافظة ، لتشغل وظيفة تسيير أعمال مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وإيمان خليل لتشغل تسيير أعمال إدارة العلاقات العامة وكانت موظفة بالعلاقات الخارجية بإدارة الإعلام، وقيام سامية توفيق بتسيير أعمال الشئون الإدارية من مدير عام النظافة.

وشمل القرار نقل إيمان جابر من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لتسيير أعمال المركز النموذجي، وحامد متولي من سكرتير عام حي العجمي الي حي العامرية أول، وعماد الحوشي من الرصد البيئي الي سكرتير عام حي العجمي، وتضمن القرار عددا آخر بالنقل والندب والنقل وصل عددهم إلي 16 قيادة.