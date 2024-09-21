خبير: نتنياهو يستمر في تصعيد الحرب على غزة (فيديو)

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمر في العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن هناك تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

احتواء أزمة غزة

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا بد من احتواء أزمة غزة ليتم إطفاء كل الحرائق الموجودة بالشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل أقنعت الإدراة الأمريكية أن ما تفعله في القطاع لاسترداد حقها وللدفاع عن نفسها.

حزب الله

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن إسرائيل قبل أن تدافع عن نفسها لا بد أن تعطي الفلسطينيين حقوقهم ليعم السلام بالمنطقة، متابعًا: « لا يمكن السيطرة على المقاومة الموجودة في الضفة الغربية أو في غزة أو من أعضاء حزب الله، إذ أنها لا تتبع نفس السياسة التي تتبعها الدول، فضلا عن أن تعامل دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حزب الله أو المقاومة لن تنتهي، كون أنها شبكات معقدة لا يمكن القضاء على أي منهما».